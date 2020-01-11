شكرا لقرائتكم خبر عن أول يوم زواج.. العسيلى يحتفل بصورة من حفل الزفاف وتعليق " أستاذ محمود عسيلى وحرمه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان محمود العسيلى، بزواجه من خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بنشر صورة جديدة لهما، من حفل الزفاف الذى أقيم أمس الجمعة، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والمجتمع، وشهدوا فرحة العروسين اللذين توجا قصة حبهما الطويلة بالزواج.



العسيلى وأمنية

وأطلق العسيلى، على الصورة لقب: "أستاذ محمود العسيلى وحرمه".





وطرح مؤخرا النجم محمود العسيلى كليب أغنية جديدة بعنوان "تمثيلية"، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد بمشاركة محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، ومكس وماستر محمد صقر.



أمنية

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وأكد العسيلى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن طرح الأغنية جاء على سبيل الصدفة الباحتة بالتزامن مع عقد قرانه، خاصة أن الأغنية دراما بعيدة عن السعادة التى يعيشها هذه الأيام عقب عقد قرانه.

كان النجم محمود العسيلى قد خص ”الخليج 365” بإعلان خبر استعداده لعقد قرانه على خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، فى الإسكندرية، كما روى فى الندوة تفاصيل قصة الحب التى جمعته بخطيبته أمنية منذ أول لقاء جمعهما، والصفات المشتركة بينهما والتى جعلته يقرر الارتباط بها.

وكان العسيلى، قد حرص على مشاركة جمهوره خطته للعام الجديد، والخطوات التى سيتبعها فى 2020، ونشر مجموعة من الصور له من كواليس حفلته التى أحياها فى رأس السنة، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام، وكتب "قرارات جديدة للعام، كن لطيفاً وممتعاً، وافعل ما يجعلك سعيدًا، ولا تنظر إلى الوراء، وكل عام وأنتم بخير.