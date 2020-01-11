الفرق شهور وسنين.. نجمات ارتدين نفس الفستان على الـred carpet مرتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى دائما النجمات العالميات للظهور بأبهى إطلالة على الـ red carpet فى أهم وأشهر المهرجانات، حيث تتركز عدسات المصورين وترصد وسائل الإعلام الشهيرة تفاصيل إطلالاتهن، لكن هناك بعض النجمات اللاتى يمتلكن قدرا كبيرا من الثقة فى أنفسهن تجعلهن يرتدين نفس الفستان مرتين دون الاهتمام بوسائل الإعلام والمعنيين بالأزياء والموضة الذين سينتقدون بالتأكيد هذه الفئة من النجمات.
كيرا نايتلي بفستان من شانيل
فمن أبرز نجمات هوليوود التى ارتدت فستانها مرتين بأحداث فنية مهمة هى كيرا نايتلى التى ظهرت بفستانها الذى حمل توقيع "chanel" فى حدثين فنيين مهمين وهما "Pre-BAFTA party" عام 2008 وحفل آخر فى لندن عام 2013.
تيفاني هاديش
كذلك النجمة العالمية تيفانى هاديش التى أثارت الكثير من الجدل بارتدائها نفس الفستان الأبيض من تصميم دار أزياء "Alexander McQueen" مرتين، أول مرة كانت العرض الخاص لـ"Girls Trip" فى يوليو 2017، وثانى مرة ارتدت الفستان خلال تقديمها برنامج "Saturday Night Live" فى شهر نوفمبر بنفس العام.
فيكتوريا بيكهام
أما النجمة العالمية ومصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام فكانت صاحبة أكبر قدر من الثقة فى النفس، حيث ارتدت نفس البدلة البيضاء التى حملت توقيعها فى شهرين متتاليين، فحضرت حفل "GQ Men of the Year Awards" فى سبتمبر 2019، وبنفس الملابس ظهرت بها فى "Violet Grey x Victoria Beckham Beauty".
ودخلت القائمة النجمة والسوبر موديل الشهيرة كيت موس التى ارتدت فستان قصير باللون الأسود، وذلك فى فعاليات Cannes International Film Festival عام 1998 وارتدت نفس الفستان فى Coty’s 100th anniversary celebration عام 2014 .
وضمت القائمة كلا من النجمة كريستين دانيست بفستانها من تصميم Christian Lacroix والذى ارتدته عام 2004 و2017، النجمة العالمية جين فوندار التى ظهرت بملابس من Saint Laurent ، والنجمة العالمية هيلان ميران التى ارتدت فستانا من تصميم Dolce & Gabbana فى حدثين متتاليين فى شهر مارس 2013 .
أيضا النجمة كيت بلانشيت ظهرت بفستان أسود من Armani بحفل جولدن جلوب 2014 كذلك بفعاليات مهرجان كان السينمائى عام 2018.
وضمت قائمة النجمات اللاتى ارتدين الملابس مرتين بأحداث فنية مهمة كل من ميريل ستريب وكيم كاردشيان ووبنونا رايدر وغيرهن.
كرستين دانيست بفستان من Christian Lacroix
كيت بلانشيت بفستان من Armani
كيت موس
ملابس جين فوندا من تصميم Saint Laurent
هيلان ميران بفستان من Dolce & Gabbana
كيم كاردشيان
ميريل ستريب
وينونا رايدر
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