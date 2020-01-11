تراند اليوم : «الكينج المصري».. الموت يفجع الفنان محمد منير



فجع الموت «كينج مصر» الفنان والمطرب الشهير محمد منير، في وفاة زوج شقيقته ومدير أعماله محمد أبا يزيد.

وأعلن "منير" الخبر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ناعيًا إياه بكلمات مؤثرة، حيث قال:«إنا لله وإنا اليه راجعون، افتقدت اليوم زوج شقيقتي ومدير أعمالي محمود ابا يزيد.. الذي كان له تاثير كبير في كل خطواتي الفنية و كان مثالا للتفاني والاخلاص وكان محبوبا من الوسط الفني، رحمك الله رحمة واسعة و أعانني الله بالاستمرار في مسيرتي».

وتابع الكينج :« أعزي نفسي وكل المحبين للمرحوم محمود الشخصية المحبوبة واسكنه الله فسيح جناته، العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٠».

وكان محمد منير، كشف مؤخرًا عن طبيعة المرض الذي يعانيه بعدما لاحظ الجمهور إحياء حفله الغنائي الأخير مستعينًا بكرسي، وذلك للمرة الثانية في شهر نوفمبر الماضي.

وقال محمد منير، إنه يُعاني قصورًا في مفصل الحوض وهو ما يتسبب له في آلام بظهره والمنطقة الخاصة بالحوض بشكل كامل فيضطر للجلوس على "كرسي" للاستراحة قليلًا ثم الوقوف مجددًا لممارسة نشاطاته.