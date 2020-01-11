تراند اليوم : الموت يفجع المطرب المصري "محمد منير"



فجع المطرب المصري، محمد منير في وفاة زوج شقيقته، ومدير أعماله مساء الجمعة.

وتم تشييع جنازة الراحل محمود أبا يزيد بعد صلاة الظهر اليوم من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر (غربي القاهرة).

وكتب منير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً: "إنا لله وإنا اليه راجعون افتقدت اليوم زوج شقيقتي ومدير أعمالي محمود أبا يزيد..".

ووصف منير، مدير أعماله الراحل بأنه "كان له تأثير كبير في كل خطواتي الفنية و كان مثالاً للتفاني والاخلاص وكان محبوبًا من الوسط الفني ..".

وأضاف في نعيه له: "رحمك الله رحمة واسعة وأعانني الله بالاستمرار في مسيرتي أعزي نفسي وكل المحبين للمرحوم محمود الشخصية المحبوبة واسكنه الله فسيح جناته ...".

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وقال منير إن العزاء سيكون في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد يوم الاثنين ١٣ يناير .

يشار إلى أن منير تعرض لوعكة صحية تسببت في إلغاء حفله الذي كان مقررًا إقامته برأس السنة.