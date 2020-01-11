تراند اليوم : فيديو صادم.. اختطاف واغتصاب الفنانة إنجي خوري



تعرضت الفنانة السورية الشهيرة إنجي خوري، إلى الاختطاف أمس واغتصابها من قبل شخص يدعى طريف حمار.

وظهرت إنجي خوري في فيديو صادم، تروي اختطافها وضربها ومحاولة اغتصابها على يد الشاب المذكور، وانهارت الفنانة وأخذت في الصراخ والبكاء، متهمة الفنانة اللبنانية قمر بالتحريض عليها بالتعاون مع طليقها الفنان آدم.

وأشارت خوري إلى أن «حفار» احتجزها وحاول اغتصابها واعتدى عليها بالضرب لأنها سبق وأن هاجمت قمر، وشددت خوري على أنها وأثناء احتجازها من قبل طريف حفار، كان يتواصل مع قمر عبر الهاتف، ويوجه لها تهديدات وألفاظًا خادشة، مؤكدة وهي في حالة انهيار أنها ستتقدم بشكوى للسلطات في سوريا، موجهة كلامها لـ"قمر" بأن تتركها وحالها وتتوقف عن أذيتها في بلدها سوريا.