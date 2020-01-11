هاري هاينز يفارق الحياة عن 27 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2020 04:41 مساءً - فارق الممثل وعارض الأزياء الأسترالي هاري هاينز الحياة، عن عمر ناهز الـ27 عاماً، في ولاية كالفيورنا الأمريكية.

وكان هاينز قد حقق شهرة عالمية بعد قيامه ببطولة قصة الرعب الأميركية Hotel and The OA.

Harry Hains



وقد أكدت خبرة الوفاة والدة النجم الممثلة الأميركية جين بادلر، حيث كتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "كان عمره 27 عاما وكان العالم عند قدميه، ولكن للأسف كان يعاني من مرض عقلي وإدمان… سأفتقدك يا هاري كل يوم في حياتي".

وعلى ذلك تبين أن الإدمان قد يكون السبب الأساسي وراء الوفاة، إلا أنه حتى الآن لم تصدر أي جهات رسمية بيانا رسميا حول أسباب الوفاة، التي يحتمل أيضاً أن تكون انتحارا.

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