بالفيديو: بعد شماتتها من طلاق أصالة شاهدوا ماذا حصل مع مريم حسين.. لا تتنفس

بعد الضجة التي اثارتها بشماتتها من طلاق الفنانة السورية أصالة نصري، شاركت الفنانة المغربية مريم حسين متابعيها على سناب شات بمقطع فيديو نقلت من خلاله معاناتها مع ضيق التنفس.

وظهرت الفنانة المثيرة للجدل وهي تتحدث وتتنفس بصعوبة، واكدت انها تجد مشكلة في التنفس ولم تتمكن من التصوير بحسب الجدول الزمني لعملها الجديد.

واكدت انها متعبة ولا تتنفس لانها تعاني من الحساسية وغالبا ما تستخدم البخاخ كعلاج ولكن وجودها في مكان بالقرب من البحر اثر على صحتها بشكل كبير وستنتقل الى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكدة ان الاطباء في ذاك المكان لا يوصفون الادوية بل يطلبون منها الراحة وشرب الماء فقط.

وكانت حسين اثارت ضجة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر سناب شات، ظهرت فيه وهي متأثرة وحزينة على أغنية “ذاك الغبي” لأصالة، وكتبت: “هذا المقطع مني لأصالة بمناسبة طلاقها”. وانهالت عليها التعليقات التي انتقدت تصرفها غير اللائق واعتبرت انها تشمت بحزن النجمة السورية.