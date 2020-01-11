على غرار راشد الماجد.. مزاد علني لبيع عود رابح صقر

أعلنت شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات عن فتح مزاد علني للجمهور لاقتناء عود الفنان رابح صقر، وذلك خلال ”ليلة صقر الأغنية الخليجية“ التي تقام في بوليفارد الرياض.

وأتاحت ”روتانا“ للجمهور المشاركة في المزاد مع انطلاق الحفل مباشرة، على غرار ما حدث مع مواطنه الفنان راشد الماجد قبل شهر ونصف الشهر.

ونشرت الشركة تغريدة عبر موقع ”تويتر“، ظهر رابح صقر في فيديو وهو يعلق على ذكرياته مع العود.

وقال رابح صقر:“العود هو الأصدق، وهذا العود لحنت عليه أغنيات أنت ملك، والنجم البعيد، وعلى كيفك، والصمت، ولحنت عليه أغنية ولا فاضي للفنان عبدالمجيد عبدالله، وهذا العود بالنسبة لي غالٍ عليَّ كثير“.

ويستعد الفنان ”رابح صقر“ لإحياء ليلة فنية غنائية بعنوان ”ليلة صقر الأغنية الخليجية“ على مسرح الفنان محمد عبده في الرياض في 11 يناير الجاري، وذلك ضمن ليالي الأساطير التي تقام على هامش فعاليات موسم شتاء الرياض.