بالصور.. تشييع جثمان زوج شقيقة محمد منير بمسجد الحصري

شُيع منذ قليل جثمان زوج شقيقة الفنان محمد منير ومدير أعماله محمود أبا اليزيد، الشهير بمحمود منير، وذلك مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.

وكان حرص على حضور الجنازة كل من الإعلامي محمود سعد والشاعر أيمن بهجت قمر، ومن المقرر أن يقام العزاء يوم الاثنين المقبل بعد صلاة المغرب

فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ابن عم وزوج شقيقة الفنان محمد منير، وذلك بمستشفى دار الفؤاد بعد صراع مع المرض.

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