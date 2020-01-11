محمد يونس يكشف للوفد تفاصيل دوره في إستدعاء ولي عمرو وكواليس نصيبي وقسمتك

أعرب الفنان محمد يونس، عن سعادته بمشاركته في حفل ختام الدورة الرابعة بمهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي (التجربة الأولى)، لافتًا إلى أنه يعتبر هذه المشاركة بمثابة شرف كبير له.

وأكد "يونس" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن المهرجان يخلق فرص كثيرة للشباب الجديد، أضاف أن الدورات القادمة للمهرجان سوف تشهد تقدم وأزدهار كبير وسيصبح مهرجان دولي وعالمي نظرًا للمجهود الكبير الذي يبذله جميع العاملين به.

وعن فيلمه الجديد "استدعاء ولي عمرو" قال : "أجسد شخصية الشيخ حسن وله العديد من الأفكار المتشددة دينيًا، وأشار إلى انه

لأول مرة يقدم هذة الشخصية".

وعن التعاون مع الفنانة حورية فرغلي قال : "سعيد جدًا بالتعاون معها خلال هذا العمل نظرًا لأنها تحب مساعدة زملائها، بالإضافة إلى ذلك فأن منذ تعاوني معها في مسلسل ساحرة الجنوب وهي تقوم بترشيحي لأكثر من عمل".

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وحول شخصية مرتضى التي جسدها في قصة حبيبتي من تخون ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك" : "في الحقيقة تم ترشيحي للدور قبل التصوير بيوم واحد، كما أن المؤلف عمرو محمود

ياسين كان يقوم بكتابة الحلقات أثناء التصوير ، كما ان الدور كان صعب جدًا حيث أنه قبل تصوير المشهد الأخير تواجدت من 6 المغرب حتى السادسة صباحًا لم أصور شيئًا ولم افقد تركيزي لحظة واحدة وكنت أحاول أجدد طاقتي دائمًا".

وعن توقعه نجاح القصة قال :" في الحقيقة هو لم يكن نجاح ولكنه كان اكتساح فأن السوشيال الميديا لها العديد من الإيجابيات والسلبيات، كما داء إلى العديد من التعليقات حول هذه الشخصية بالعديد من الدول المختلفة".

وعن الجديد لديه قال :" بصراحه كان من المفترض مشاركتي بمسلسل خالد ابن الوليد ولكن لظروف شخصية اعتذرت عنه، ولكن هناك عمل سينائي جديد مع شركة الفارس سوف أقوم بتقديم شخصية جديدة وهي أكشن"