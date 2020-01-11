الاثنين .. عروض أسبوع الفيلم الفلسطيني بالهناجر

تستمر عروض أسبوع الفيلم الفلسطينى الرابع والذى تنظمه السفارة الفلسطينية بالتعاون مع قطاع الصندوق.

تعرض قاعة السينما بالهناجر علي مدار أربعة أيام 25 فيلمًا روائيًّا وتسجيليًّا ، تستعرض الأفلام عددًا من القضايا الوطنية الفلسطينية بلغة سينمائية معاصرة، وقصصًا لحياة الفلسطيني اليومية وانعكاس القضايا السياسية على تفاصيل حياته الاجتماعية، بالإضافة إلي ترسيخ القومية الفلسطينية والتصدي لمحاولات طمس الحقائق وتزييفها، كما يعرض علي هامش المهرجان حلقات النقاش وورش العمل .

تبدأ العروض في الثالثة عصر الاثنين 13 يناير بفيلم "في سياق آخر" ، إخراج رامي سمارة، "الأغوار" إخراج عبد الباسط خلف وأحمد الكيلاني،"منطقة ج" إخراج صلاح أبو نعمة، "الماسورة"، إخراج سامي زعرور، "المطلبون18" إخراج عامر شومالي، "مشاهد من الاحتلال" إخراج مصطفي أبو علي، "أطفال ولكن" إخراج "خديجة حباشنة" و"فلسطين في العين" ، إخراج مصطفي أبو علي.

كما يعرض يوم الثلاثاء 14 يناير

فيلم "صباح مش خير" إخراج "لنا حجازي، "هو وأنا" إخراج إبراهيم حنظل ، "جدران المخيم"، إخراج تمارا أبو لبن، "دلة قهوة" إخراج ثائر العزة، "اصطياد الأشباح" إخراج رائد أنضوني و"جدل" إخراج فايق جرادة.

تختتم العروض يوم الأربعاء 15 يناير بعرض فيلم "توتر" إخراج رشيد مشهراوي، رزان، إخراج إياد الأسطل، أمبيانس إخراج وسام الجعفري، " قوت الحمام" ، إخراج بهاء أبو شنب، "أكبر من الأزقة" إخراج أحمد صالح، "خمس دقائق" إخراج أحمد البرغوثي، "زيارة" إخراج نور أبو غنية و "يا طير الطاير" إخراج هاني أبو أسعد.