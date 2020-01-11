محمد منير ينعى زوج شقيقته بكلمات مؤثرة

نعى الفنان محمد منير، زوج شقيقته ومدير أعماله وابن عمه محمود أبا يزيد، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتب الكينج عبر صفحته قائلًا:"إنا لله وإنا اليه راجعون.. افتقدت اليوم زوج شقيقتي ومدير أعمالي محمود أبا يزيد.. الذي كان له تاثير كبير في كل خطواتي الفنية وكان مثالا للتفانيوالإخلاص وكان محبوبًا من الوسط الفني ..رحمك الله رحمة واسعة و أعانني الله بالاستمرار في مسيرتي".
وتابع حديثه قائلًا: "أعزي نفسي وكل المحبين للمرحوم محمود الشخصية المحبوبة وأسكنه الله فسيح جناته ..العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٠".
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