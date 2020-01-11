أحمد فهمي يخضع لعملية جراحية جديدة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري ​أحمد فهمي​، أنه سيخضعه لعملية جراحية جديدة بمنطقة المريء بعد فشل العملية الأولى التي لم تنجح سوى 50٪ مبرراً أن طبيعة جسمه هي سبب عدم نجاح العملية بالمعدل الطبيعي.

وبدأ الموضوع حين شعر أحمد بآلام قوية في منطقة المريء خلال العامين الماضيين وراح الوجع يزيد فخضع للفحوصات وتبين ان هناك خلايا غريبة تفرز عصارة معينة وتسبب له الالم وخضع لعملية جراحية دقيقة في منطقة المريء، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة على يد طبيب فرنسي، و3 استشاريين مصريين الا انها لم تنجح مثلما يجب من المرة الاولى