ميرنا وليد - بيروت - تراجع القيمون على فيلم "​صاحب المقام​" من طرحه في دور العرض السينمائية في موسم اجازة رأس السنة السينمائي، حيث كان هناك اتجاه قوي لعرضه يوم 21 كانون الثاني الجاري.

ولم يستقر القيمون حتى الآن، على موعد نهائي لطرح "صاحب المقام" ويأتي هذا التراجع مع انتشار ردود الأفعال على فيلم "بنات ثانوي" الذي طرح يوم الثلاثاء الماضي. كما تأجل فيلم "ديدو" للممثل المصري كريم فهمي من العرض في الشهر الجاري.

الجدير ذكره أن فيلم "صاحب المقام" تأليف إبرهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وبطولة آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل وبيومي فؤاد وآخرين، وانطلق تصوير الفيلم منذ فترة لكنه تعرض للعديد من التوقفات وتدور أحداثه حول شاب ثري يلتقي بعض الشخصيات ويتم الجدال بينهم في العديد من الأمور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- تأجيل فيلم "صاحب المقام" لآسر ياسين ويسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.