مادلين طبر تعترف بأكبر غلطة قامت بها وتطلب السماح من الله

ميرنا وليد - بيروت - حلّت الفنانة مادلين طبر، ضيفة على برنامج "حديث المساء"،حيث روت كيف بدأت العمل في الفن منذ السبعينيات، ودخولها مجال الرقص وتمنيها الانضمام لفرقة "كركلا" اللبنانية للفنون الشعبية.
كما اعترفت ان أكبر غلطة ارتكبتها في حياتها هي قرار تأجيل الإنجاب، ومن بعدها منعه تمامًا، وطالبت من الله أن يسامحها على قيامها بهذه الغلطة وأوضحت أنها طلبت من زوجها قبل الزواج تأجيل الإنجاب: "كان شرطي الوحيد إني مخلفش للموافقة على الزواج" وعاشت مادلين فترة طويلة مع زوجها من دون أولاد وبعدها انفصلا.
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