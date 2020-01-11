فيلم "العارف" يبصر النور في عيد الفطر 2020

ميرنا وليد - بيروت - يستعد القائمون على فيلم "العارف"التحضير لبدء تصوير العمل من بطولة الممثلين المصريين ​أحمد عز​ و​أحمد فهمي​، بهدف عرضه في دور العرض السينمائية مع حلول عيد الفطر المقبل.

وطرحت الشركة المنتجة الإعلان الدعائي للفيلم في صالات السينما، وسيطرح على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة حيث يتم تجهيز حملة دعائية كبيرة ومميزة للفيلم فور الانتهاء من عمليات التصوير والمونتاج.

ويشار الى أن فيلم "العارف" هو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هي مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، حيث تصوّر حاليا في ماليزيا مشاهد الآكشن مستعينة بأربعة مصممين أكشن عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

الجدير ذكره أن فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، ​مصطفى خاطر​، ​محمود حميدة​، ​كارمن بصيبص​، وآخرين، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

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