خالد عبد الرحمن يدخل مجال التمثيل لأول مرة الى جانب ورد الخال

ميرنا وليد - بيروت - بدأ الفنان السعودي ​خالد عبدالرحمن​ بتصوير مشاهده في مسلسل "ضرب الرمل" الذي يقدم فيه أول تجاربه التمثيلية وسيعرض في رمضان المقبل .

مسلسل "ضرب الرمل" أول عمل درامي روائي مأخوذ من ثلاثية "ضرب الرمل" للروائي محمد المزيني وهي ملحمة تاريخية تتناول تحولات المجتمع السعودي خلال ثلاثة أجيال منذ عام "1956"، مرورا بثمانينات حتى العصر الحالي.

ويستعرض المسلسل أحداثا مهمة من التاريخ السعودي الاجتماعي من ضمنها تجار العقيلات والمتغيرات التي رافقت الفترات الاقتصادية.

وكانت الممثلة اللبنانية ورد الخال قد كشفت للفن سابقاً أنها ستشارك في هذا العمل أيضاً وتلعب فيه دور سيدة لبنانية.

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