إعتقال خواكين فينيكس لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - تم اعتقال 147 شخصا خلال تظاهرة أقيمت يوم الجمعة الماضي أمام مبنى الكونغرس الأمريكي احتجاجات على مخاطر التغير المناخي في واشنطن العاصمة ومطالبة الحكومة بالاهتمام بالقضايا المناخية، وكان من بينهم الممثلين ​خواكين فينيكس​ ومارتن شين.

وذكرت مجلة People الأمريكية أن الشرطة قد أطلقت سراح فينيكس البالغ من العمر 45 عاما وشين البالغ من العمر 79 عاما بعد مدة قصيرة احتجز خلالها الثنائي لدى الشرطة بعد اتهامهما بعرقلة الطريق والتسبب في الازدحام.

يشار إلى أن فينيكس كان حصد مؤخراً جائزة الـ"غولدن غلوب" عن تجسيده دور "الجوكر".

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