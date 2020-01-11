أسما شريف منير: "لو سمحتم اعملوا أفراحكم كاجوال عشان نيجي"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ​أسما شريف منير​ على حسابها الخاص أنها ذهبت لأحد الأفراح ‏دون الاضطرار لتغيير ملابسها "الكاجوال" وارتداء ملابس السهرة.

وتابعت قائلة: "أنا بعد كده مش عايزة أروح أفراح أبدا بكعب ولا عايزة أروح أفراح بفساتين إحساسي وأنا لابسة بنطلون ‏ما يتعوضش، لو سمحتم اعملوا أفراحكم كاجوال عشان نيجي".

الجدير ذكره ان أسما شريف منير اثارت مؤخرا جدلاً واسعاً بين المتابعين، حول وجود خلافات مع زوجها الفنان المصري محمود حجازي، وذلك بعد أن قامت بحذف كل الصور التي تجمعهما عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

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