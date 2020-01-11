بشرى إشترطت على محمود العسيلي لحضور حفل زفافه-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ​الفنانة المصرية بشرى​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من أجواء حضورها حفل زفاف زميلها الفنان المصري ​محمود العسيلي​ بالأمس على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم.

وظهرت بشرى في الصور برفقة العسيلي وزوجته، إضافة لعدد من النجوم المصريين الذي حرصوا على الحضور بينهم الفنان المصري محمد الشرنوبي والممثلة المصرية غادة عادل والممثل المصري عمرو يوسف.

وعلّقت على الصور ممازحة بالقول:"ألف مبروك لأخويا وصاحبي محمود العسيلي زفافه على عروسته... شرط حضوري الفرح إن محمود لازم يعملي أغنية جديدة على ذوقه بعد شهر العسل وهو وافق... أنا بشهدكم كلكم عليه لو منفذش الاتفاق".

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