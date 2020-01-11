تراند اليوم : بعد مرور سنوات .. مفاجأة للجمهور بعودة جورج سيدهم وسمير غانم معا

كشفت الدكتورة ليندا، زوجة الفنان جورج سيدهم، عن مفاجأة فنية لجمهور زوجها يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

وكتبت ليندا عبر حسابها على Facebook: “قريبا مفاجأة رائعة لجمهور الفنان القدير جورج سيدهم زوجي وشريك حياتي ربنا يخليه يا رب وكل عام وجمهوره العريق بألف خير وتحياتي للفنان القدير سمير غانم والفنانة الجميلة دلال عبدالعزيز.. أشكركم جدا على محبتكم الغالية تحياتي لكم”.

يذكر أن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات الدعائية، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.