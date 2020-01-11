مسلسل جديد يجمع هنا شيحة وطليقها أحمد فلوكس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أعلن الفنان المصري أحمد فلوكس عن تعاونه مع طليقته الفنانة هنا شيحة لتقديم بطولة مسلسل إذاعي جديد.

فلوكس نشر فيديو له مع هنا أثناء توقيع العقد من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، والعمل يحمل عنوان «طلقني شكرا».

جمهور فلوكس عبر عن إعجابه الجديد بهذا التعاون، وتمنى لو يعود الثنائي لبعضهما مرة أخرى.

هنا شيحة قالت في تصريحات سابقة إنها مازالت تحب وتحترم زوجها السابق، وتستعين به في حل مشكلاتها رغم الإنفصال.

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وتابعت: «عندما تكون موضوعي في حياتك، فإنك دائما ما تختار أقل الخسائر، وطالما أننا لم نتفق في حياتنا اليومية، وطالما أننا نحب بعض، فلا داعي لأن نختلق مشكلات أكثر ونظل أصحاب لأن الحياة مش مستاهلة كل هذا الوجع».

هنا شيحة ارتبطت بأحمد فلوكس بعد قصة حب بينهما أثناء تصوير مسلسل «نصيبي وقسمتك»، حيث نشرت هنا لها صور مع فلوكس، ثم فاجأت الجمهور بارتباطها به.

وارتبطا النجمان بعد ظهور العديد من الشائعات حولهما ورغم نفيهما أكثر من مرة وجود علاقة بينهما، وكان عقد قرانهما بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور، ومثلما كان خبر زواجهما جاء خبر انفصالهما بعد العديد من الشائعات أيضًا ورغم نفيهما إلا أنهما أعلنا معًا عن انفصالهما بعد شهور قليلة من الزواج.

هنا شاركت مؤخرا في بطولة حكاية «اتفضل في الصالون»، بمسلسل «نصيبي وقسمتك»، للكاتب عمرو محمود ياسين.