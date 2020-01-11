شاهد رد فعل سارة علي خان على خجل شقيقها إبراهيم أمام الباباراتزي.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “أنستجرام”، للنجمة الشابة سارة على خان وشقيقها الشاب سيف على خان، بالمطار عقب عودتهما من عطلة أعياد رأس السنة في جزر المالديف.

في المقطع، استطاعت نجمة بوليوود الصاعدة، الفوز بقلوب المعجبين مرة أخرى من خلال رد فعلها مع شقيقها خلال خروجهما من المطار، حيث لوحظ على إبراهيم الخجل الشديد من التعرض لكاميرات المصورين الذين لاحقوهم، بينما كانت سارة ترسل تطمينات لشد أزر شقيقها.

كانت سارة توزع الابتسامات كالعادة، سواء للكاميرا والباباراتزي، فقد استقبلتهم بلطفـ بينما حاول أخوها الصغير ببطء أن يفلت من الكاميرا الموجودة في الخلفية بدافع الخجل.

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يظهر الفيديو سارة على خان وهي ترتدي قميصًا برتقاليًا وسروال جينز، بينما ارتدى شقيقها في قميص أسود وشورت أبيض.

سارة رغم قصر عمرها الفني، لكن أصبحت ممثلة على قدر كبير من الاحترافية بسبب نجاحاتها المتتالية، التي وضعتها في مصاف نجوم بوليوود الكبار الذين خدموا صناعة السينما لعشرات السنين.

كما تستعد الممثلة لتصوير فيلمها الجديد Coolie 1، إلى جانب الممثل فارون داوان Varun Dhawan. كما ستُرى لاحقًا في فيلم المخرج ” امتياز على” Aaj Kal أمام الممثل كارتيك آريان. والذي سيعرض بدور السينما في 14 فبراير 2020.