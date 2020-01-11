بعد غياب.. جورج سيدهم يحضر مفاجأة لجمهوره

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت ليندا سيدهم، زوجة الفنان المصري جورج سيدهم، أن زوجها يحضر مفاجأة لجمهوره قريبا.

ليندا كتبت عبر حسابها على موقع «فيس بوك»: « قريبا مفاجأة رائعة لجمهور الفنان القدير جورج سيدهم زوجي وشريك حياتي ربنا يخليه يا رب وكل عام وجمهوره العريق بألف خير وتحياتي للفنان القدير سمير غانم والفنانة الجميلة دلال عبدالعزيز.. أشكركم جدا على محبتكم الغالية تحياتي لكم».

جمهور الفنان جورج سيدهم سأل عن هذه المفاجأة وتوقع البعض أن يكون يجهز للمشاركة في عمل فني جديد.

Advertisements

واحتفل جورج سيدهم، في مايو الماضي بعيد ميلاده الـ81، وسط مجموعة كبيرة من أصدقائه، منهم دلال عبدالعزيز ودنيا سمير غانم ونادية لطفي، التي قامت بتنظيم الحفل، وذلك في ظهور نادر بعد إصابته بجلطة منذ فترة، وعدم قدرته على المشي.

آخر ظهور للفنان جورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من الفنان سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية «المتزوجون»، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 والتحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.