في عيد ميلاده.. أحمد سعيد عبدالغني يوجه رسالة لوالده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

عبر الفنان المصري أحمد سعيد عبدالغني عن حزنه الشديد بسبب مرور أول عيد ميلاد له بعد وفاة والده الفنان سعيد عبدالغني.

أحمد سعيد شارك جمهوره في صورة مشتركة له مع والده عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقا: «النهارده اول عيد ميلاد ليا وانت مش معايا بس انت في دمي».

الفنان المصري تلقى عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي واساه في هذه المناسبة، وتمنى الجمهور لوالده الرحمة، وعلقت الفنانة روجينا وكتبت: «الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة تعيش وتفتكر يا أحمد».

Advertisements

سعيد عبدالغني رحل في شهر يناير الماضي، وذلك بعد ان دخل المستشفى ومكث فيها لأسابيع كان يرافقه خلالها نجله.

ولد سعيد عبد الغنى، يوم 23 يناير عام 1938 فى قرية “نوسا البحر” التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، ثم التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1958.

الفنان الراحل التحق للعمل بعد ذلك بجريدة الأهرام فى قسم الفن، ثم تدرج فى المناصب حتى أصبح رئيسا للقسم الفنى فى الأهرام والأهرام المسائى، وكانت هذه الوسيلة بداية علاقته بالفن، حيث شارك في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية.

أحمد سعيد عبدالغني كان آخر أعماله في رمضان قبل الماضي مسلسل «ضد مجهول»، والذي شارك في بطولته مع الفنانة غادة عبدالرازق وروجينا، وحقق نسبة مشاهدة عالية في الشهر الكريم، ودخل بعدها أحمد في حالة نفسية سيئة بسبب مرض والده ووفاته.