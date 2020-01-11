داليا مصطفى تنشر صورة قديمة لوالدتها الراحلة وتطلب الدعاء.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية داليا مصطفى جمهورها في صورة قديمة لوالدتها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

داليا علقت على الصورة وكتبت: «أرجو الدعاء لأمي الراحلة»، وكانت الصورة لوالدتها في سن الشباب، ولاحظ الفانز وجه الشبه الكبير بينهما.

الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من التعليقات التي دعت لوالدتها بالرحمة والمغفرة، كما واساها عدد من الفنانين ومنهم بدرية طلبة.

والدة داليا مصطفى رحلت في يوليو الماضي، وفي أول تعليق لداليا مصطفى بعد وفاة والدتها، طبت من جمهورها الدعاء لوالدتها الراحلة، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “فضلا ممكن تدعوا لأمي ولأمة المسلمين بالرحمة والمغفرة».

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وتلقت داليا عزاء والدتها بحضور عدد من الفنانين، وكان من بين الحضور أنوشكا، ودياب، ومحمد رياض، وإيهاب فهمي، وأحمد عبدالله محمود، وأحمد زاهر، والإعلامي محمد الغيطي.

يشار إلى أن داليا مصطفى، كانت قد شاركت مؤخرًا في مسلسل “حواديت الشانزليزيه” وهو من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، ‏وإخراج مرقس عادل.

العمل يشارك فى بطولته ‏إياد نصار، إدوارد، مي سليم، إنجي المقدم، هاجر الشرنوبي، منة ‏جلال، عزوز عادل، وهو من إنتاج تامر ‏مرسي، وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف ‏عايدة رياض، حمدي الوزير، فريدة سيف النصر، عارفة ‏عبد الرسول، ليلى عز العرب.

داليا حققت نجاحا كبيرا بعد المشهد الذي ظهرت به وهي تقتل رياض، وهو اللغز الذي يبحث الجمهور عن حله منذ بداية العمل.