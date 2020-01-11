منة فضالي تتألق بالكاجوال في إطلالة عنوانها البساطة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تحرص الفنانة المصرية منة فضالي على مشاركة جمهورها في صور حديثة لها عبر حسابها على موقع «أنستجرام».

منة ظهرت في الصور وهي ترتدي ملابس كاجوال، عبارة عن بادي أسود وبنطلون جينز، واختارت نظارة سوداء، بينما لفت شعرها أعلى رأسها بطريقة عفوية.

الفنانة الشابة كتبت معلقة على الصور: «نحن نرتكب بعض الأخطاء في حياتنا هذا ليس معناه أنه يجب أن يدفع الثمن طوال باقي حياته، فبعض الأشخاص الجيدين يفعلون الأخطاء ليس لأنهم أناس سيئون ولكن لأنهم بشر».

جمهور الفنانة المصرية أمطرها بعدد كبير من التعليقات التي أشادت بملابسها الكاجوال وتغزلت فيها.

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كانت منة فضالي أعلنت عن انسحابها من فيلم “ماكو” دون توضيح أسباب، وتمنت التوفيق لأسرة الفيلم.

فيلم “ماكو” بطولة عدد من الفنانين منهم نيقولا معوض، وبسمة، وناهد السباعي وخالد ‏أنور، وسارة ‏الشامي والتركي مراد يلدريم، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وإنتاج بيراميدز محمد الشريف.

منة حققت مؤخرا نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في مسلسل «قيد عائلي»، حيث قدمت دور امرأة تتعرض للخيانة، وتخون زوجها، وتقوم بقتل نفسها في نهاية المسلسل بعد شعورها الكبير بالذنب وعدم قدرتها على المواجهة.

«قيد عائلي» شارك في بطولته عزت علايلي، بوسي، صلاح عبد الله، ميرفت أمين، بوسي، محمد نجاتي، ريم البارودي، محمد محمود عبدالعزيز، دينا فؤاد.