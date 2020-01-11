"ديزني" تقود السينما لأرباح قياسية في 2019

تحطمت في 2019 العديد من الأرقام القياسية في شبابيك التذاكر بالسينمات في العالم، بفضل النجاح الكبير الذي حققته أفلام شركة "ديزني" الضخمة.

ووفقاً لشركة كومسكور التجارية نجحت أفلام مثل "أفنجرز: أندجايم" و"لاين كينج" و"فروزن 2"، في كسر الرقم المُسجل عام 2018 حين بلغت الإيرادات نحو 41.7 مليار دولار (دون احتساب التضخّم).

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وخلال عام 2019، أصبح "أفنجرز: أندجايم" الجزء الجديد للأبطال الخارقين من استوديوهات "مارفل" التي اشترتها "ديزني" في 2009، الفيلم الأكثر تحقيقاً للإيرادات في التاريخ، متجاوزاً الرقم الذي سجّله "أفاتار".

ويبرز أيضاً فيلمان آخران من إنتاج "مارفل/ديزني" على لائحة أفضل 5 أفلام في 2019، وهما "كابتن مارفل" و"سبايدرمان: فار فروم هوم" بإنتاج مشترك مع "سوني".

وكانت أمريكا الشمالية تستحوذ على ربع إيرادات صناعة السينما، أي ما يشكّل 11 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم القياسي تحطّم بفضل تطوّر هذه السوق في البلدان الناشئة مثل الصين واليابان والبرازيل والمكسيك.

وقال بول دير قره بيديان، المحلل المتخصص في الشؤون الإعلامية لشركة كومسكور: "لقد انضمت النجوم إلى (ديزني) التي استطاعت الاستفادة من نجاح نسخة (ستار وورز) الأخيرة"، مضيفاً: "لا أعلم متى قد نشهد مستقبلاً عاماً شبيهاً بـ2019 لاستوديو آخر".