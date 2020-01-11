نجوم العالم يضيئون ليالي دبي بـ"مهرجان التسوق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دائما ما يبهر مهرجان دبي للتسوق رواده بمختلف أنواع الفعاليات الترفيهية التي تناسب مختلف الأذواق والأعمار، فبجانب الخصومات اليومية سيكون الرواد على موعد مع باقة من أجمل الحفلات الغنائية.
وستنطلق عروض الألعاب النارية في عدد من أهم وجهات التسوق والترفيه حول المدينة، مثل "برواز دبي"، و"ذا بييتش"، و"السيف"، و"دبي فستيفال سيتي مول"، و"لامير"، و"ذي بوينت"، إضافة إلى عرض ضخم للألعاب النارية كل جمعة في الساعة 7:30 مساء في برواز دبي.
وينظم المهرجان عددا من الحفلات الغنائية لأشهر نجوم العالم، افتتحها النجم المصري محمد حماقي بحفل غنائي في منطقة "سيتي ووك" في ٨ يناير/كانون الثاني.
وجمعت المطرب اللبناني راغب علامة والمطربة الإماراتية أحلام أمسية غنائية مشتركة مفتوحة بشكل مجاني للجميع في ٩ يناير/كانون الثاني، وتألق نجم بوليوود الشهير سونو نيجام في حفل غنائي في ١٠ يناير/كانون الثاني بمركز دبي التجاري العالمي، بالتزامن مع حفل الممثل المصري محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد.
ومن المقرر أن يحيي المطرب المصري عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما على مسرح مدينة دبي للإعلام في ٢٤ يناير/كانون الثاني، كما يصدح النجم الهندي براتيك كوهاد بأشهر أغانيه باللغتين الهندية والإنجليزية في اليوم نفسه بفندق "سيزرز بالاس".
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