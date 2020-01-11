شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول محمد منير لتشييع جثمان زوج شقيقته من مسجد الحصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الفنان محمد منير، منذ قليل، إلى مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر، استعدادا لتشييع جثمان ابن عمه ومدير أعماله وزوج شقيقته محمود أبا اليزيد، الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وطلب منير فور وصوله التوجه إلى مكان الوضوء؛ استعدادًا لأداء صلاة الجنازة، وحضر الجنازة الإعلامى محمود سعد، ويقام العزاء يوم الاثنين المقبل بعد صلاة المغرب فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان قد عبر الكينج محمد منير عن افتقاده لمديره أعماله وزوج شقيقته وابن عمه محمود أبا زيد، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، لافتًا إلى تفانيه وإخلاصه فى العمل وتأثيره الكبير فى الخطوات الفنية للكينج على مدار مسيرته الكبيرة.

وقال محمد منير، فى تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "إنا لله وإنا اليه راجعون.. افتقدت اليوم زوج شقيقتى ومدير أعمالى محمود أبا يزيد.. الذى كان له تأثير كبير فى كل خطواتى الفنية وكان مثالا للتفانى والإخلاص.. رحمك الله رحمة واسعة.. العزاء فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين 13 يناير 2020".

من جانب آخر، ظهر محمد منير فى حفلاته الأخيرة بالقاهرة جالساً على كرسى أثناء فقراته الغنائية وقال إنه بسبب معاناته من مشكلة فى مفصل الحوض وطمأن الجمهورعلى حالته قبل أن يلغى حفله فى رأس السنة بالقاهرة بسبب وعكة صحية غامضة وهو ما أقلق الجمهور مجدداً عليه.

وكان محمد منير أعلن عن تأجيل حفل رأس السنة بمنطقة القطامية، الذى كان يحييه ضمن سلسلة حفلات نجوم الغناء والطرب للاحتفال ببداية العام الجديد، بسبب إصابته بوعكة صحية تعرض لها، وكتب على صفحته على تويتر: "جمهورى الغالى والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقى بكم لنحتفل كما تعودنا سوياً بالعام الجديد فى حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!!.. ونظراً لإصابتى بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد فى القريب العاجل، فور تماثلى للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفى أطيب حال".

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يذكر أن آخر حفل غنائى للكينج كان بمدينة الشروق، والذى حضره الآلاف من جماهيره ومحبيه، كما حضره عدد من الجاليات العربية والأجنبية، وظهر منير جالساً على كرسى، ومع التفاعل مع جمهوره وقف أكثر من مرة لتحية الجمهور وغناء بعض الأغانى بدون الكرسى.