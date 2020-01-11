شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء أول المنضمين لفيلم دنيا سمير غانم الكوميدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم كل من الفنانين: هشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومى فؤاد لقائمة أبطال الفيلم الكوميدى للنجمة دنيا سمير غانم الجديد والمقررانطلاق تصويره نهاية الشهر الجارى فى الديكورات التى يقوم بمعاينتها مخرج العمل خالد الحلفاوى الفيلم من تأليف شريف نجيب.

ويتكتم صناع الفيلم عن تفاصيله حتى يكتمل السيناريو، وبعدها يتم ترشيح باقى الأبطال الذين يشاركون مع دنيا فى الفيلم خاصة أن الفكرة كوميدية، كما أنها تفكر فى خوض المنافسة خلال موسم عيد الفطر السينمائى، ولكنها لم تحدد خطتها السينمائية لهذا العام بشكل نهائى.

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم احتفلت بوصول عدد متابعيها على حسابها بموقع انستجرام، إلى 10 ملايين متابع، ونشرت النجمة الشابة صورة متحركة لها احتفالًا بهذا الرقم الكبير من المتابعين لحسابها، وقالت في تعليقها على الصورة، "أنا أحبكم.. 10 مليون متابع.. 10 مليون سند قوي ما شاء الله".

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وكانت آخر أعمال دنيا مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" رمضان الماضي فى 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشة CBC.

كما أن أخر أعمالها السينمائية فيلم "لف ودوران" مع النجم أحمد حلمى وشارك فى بطولته كل من الفنانة صابرين، وبيومى فؤاد وميمى جمال وجميلة عوض، إخراج خالد مرعى، وتأليف منة فوزى، ودارت احادثه حول "نور قباني" مرشد سياحي يجسده حلمى، ويذهب إلى شرم الشيخ مستغلًا عرض تقدمه الشركة لقضاء شهر العسل في سبيل مقابلة فتاة إيطالية، وهناك يجدوا فتاة تدعى "ليلة" وتجسده دنيا سمير غانم، وتقيم في نفس الفيلا التي من المفترض أن يقيم فيها " نور" حلمى مع أسرته بنفس العرض الذي استغله "نور".، وتتحالف الأسرة مع "ليلة" ﻹفشال علاقته بـ"بيرلا".











