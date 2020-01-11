بمناسبة عيد ميلادها ما لا تعرفونه عن سميرة سعيد

تحتفل المطربة المغربية سميرة سعيد في 10 ينانير من كل عام بعيد ميلادها، وسط محبيها وجمهور الوفي، الذي يشهد لها أنها من الفنانات النادرات اللواتي حافظن على خياراتهن الفنية واستمراريتهن دون أن يقدمن تنازلات، كما حافظت على مظهرها لتبدو أكثر إشراقاً من فنانات يصغرنها سناً.

في يوم ميلاد سميرة سعيد نتذكر أهم محطاتها الشخصية والفنية.

-اسمها الأصلي سميرة عبد الرزاق بنسعيد، وهي من مواليد 10 يناير 1958 بمدينة الرباط المغربية، وخريجة كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية بالمغرب.

-بدأت مشوارها الفنّي منذ سنتها الثامنة حيث شاركت في برنامج للمواهب بالتلفزيون المغربي مع الملحن عبد النبي الجيراري أول من اكتشفها وقدمها، وغنّت لأم كلثوم فلفتت إليها جميع الأنظار لما تمتلكه من طاقة صوتيّة.

-في سنّ العاشرة أصدرت أوّل أغانيها الخاصّة "سبحان الاله" و "قيس وليلى" و "شكونا لأحبابنا" و"قل للمليحة" من خلال مشاركتها في مسلسل "مجالس الفن والأدب" 1968.

-عام 1969 وهي في سنّ الحادية عشر أصدرت سميرة سعيد الاسطوانة العاطفية الاولى لها بعنوان "لقاء".

-سافرت سنة 1977 إلى مصر بنصيحة من المطرب الراحل عبد الحليم حافظ ومنها زارت الإمارات مع الموسيقار بليغ حمدي وأصدرت ألبومها الخليجي الأول بعنوان "بلا عتاب"، لتصبح أول مطربه عربية تطرح البوما خليجيا كاملا.

-تعاونت سميرة سعيد مع الموسيقار بليغ حمدي في العديد من الأغاني والألبومات وأبرزها أربع ألبومات وهي: "خلاص حبينا" وألبوم “أحلام الأميرة" وذلك في عام 1979، في عام 1978 لحّن لها ألبوم "توه"، وفي عام 1986 ألبوم "ماليش عنوان".

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-قدّمت طوال مشوارها الفني 46 ألبوم و500 أغنية، حصدت من خلالها العديد من الجوائز بينها جوائز الموسيقى العالمية وBBC International Music Awards.



-منحها الملك محمد السادس "وسام القائد" في احتفالات عيد العرش 2009م.

-حصلت عام 2013 على جائزة ورلد ميوزك أورد لأفضل أغنية منفردة عن "مازال"

- سميرة سعيد هي أول مطربة عربية، تتلقى دعوة من قبل البابا يوحنا بولس الثاني، للمشاركة ببولونيا بإيطاليا يوم 27 سبتمبر 1997، في حفل ضخم للموسيقى ضمن المؤتمر القرباني الإيطالي الثالث والعشرين، وقدمت تريو بعنوان "شجرة الإيمان والسلام".

-قدمت سميرة فيلما سينمائيا واحدا فقط في عام 1978 م بعنوان سأكتب اسمك على الرمال مع عزت العلايلي وناهد شريف وسمير صبري وكان من إخراج المخرج المغربي عبد الله المصباحي وغنت سميرة في هذا الفيلم مجموعة من الأغاني منها أغنية "يا دمعتي هدى" و"شفت حبيبي".

تزوّجت سميرة سعيد من الموسيقار هاني مهنا عام 1988 ثم انفصلا عام 1994 ثم تزوجت من رجل الأعمال "مصطفى النابلسي" بنفس العام وأنجبت منه ابنها الوحيد "شادي" عام 1995 ثم انفصلت عنه.