كاردي بي تدافع عن ايران وتصف ترامب بالارهابي!

كتب امير فتحي في السبت 11 يناير 2020 02:53 مساءً - خرجت مغنية الراب العالمية كاردي بي عن صمتها لتدافع عن الشعب الإيراني وتهاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامت، ووصفت الأخير بـ “الإرهابي”. وقد دعمت كاردي الشعب الإيراني من خلال فيديو نشرته على أظهر مواطنا ايرانيا يتحدث مع مراسل ويبكي. وعلقت كاردي بي على الفيديو قائلة: “صوت الايرانيين انهم ليسوا ارهابيين بل ترامب الارهابي”.

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