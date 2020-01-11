شاهد: كيم كاردشيان تستعرض ما يوجد داخل ثلاجاتها .. وتكشف حقيقة صورتها بجانب “الثلاجة الفارغة”

كتب امير فتحي في السبت 11 يناير 2020 02:53 مساءً - استعرضت كيم كاردشيان الثلاجات في منزلها وذلك ردا على صورة نشرها البعض وزعموا فيها أن ثلاجاتها فارغة، متسائلين : “كيف تطعم كيم أطفالها وثلاجاتها لا يوجد بها شيء”. وبحسب “الديلي ميل”، ظهرت كيم وهي تستعرض ما يوجد داخل الثلاجة وقد تم تقسيمها بشكل متميز إلى رفوف تحتوي كل منها على الأطعمة والمشروبات بأنواعها.

قالت كيم صاحبة الـ ٣٩ وأحد أهم مشاهير التلفزيون الأمريكي إن لديها أكثر من ثلاجة لحفظ الطعام والشراب، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نوع من الأطعمة التي تفضلها إلا ولديها منها احتياطي كافي.



جاء هذا الرد سريعا بعد سخرية البعض من صورة لها تظهر خلالها أمام ثلاجة تبدو فارغة إلا من بعض الأشياء البسيطة. وفي ثلاجة “كيم” كان يوجد جميع أنواع الألبان والجبن والمياه الغازية والكحوليات.

وقالت في ردها على الصورة التي سخرها منها متابعيها: “لقد كنت أنظف الثلاجة للتخلص من جميع الزجاجات البلاستيكية واستبدالها بالزجاج”.

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