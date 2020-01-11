كتب امير فتحي في السبت 11 يناير 2020 02:53 مساءً - تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأنصار قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني في العراق.



وأظهر المقطع عدداً من الأشخاص يبدو أنهم في العراق، ملتفين حول شخصٍ واحد يحمل إناء به كمية من تراب زاعماً أنها من قبر سليماني وتشفي من الأمراض.

كما أظهر فيديو سابق مجموعة من العسكريين خلال مراسم دفن سليماني في إيران يلتفون حول القبر وأحد الأشخاص يناولهم حفنات من التراب من داخل القبر للتبرك به.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. عراقيون شيعة يتبركون بتراب قبر سليماني في بغداد للشفاء من الأمراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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