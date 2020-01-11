كانجانا رانوت تتراجع عن فكرتها السلبية تجاه الزواج

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

اعترفت كانجانا رانوت مؤخرًا، بصراحة، أن هناك زوجين، جعلها “تعيد النظر” بشأن مسألة الزواج التي كانت ترفضها في الوقت الحالي.

كشفت كانجانا رانوت أنها على الرغم من تحفظاتها على الزواج، فإنها على استعداد للنظر في فكرة مقابلة شخص خاص بها بعد رؤية مثال رائع للحب والزواج.

الشخص الذي جعلها تغير موقفها وتجد حالة تدل على “الحب المثالي”، لم يكن سوى زوج المخرج آشيني أيير تيواري نيش تيواري.

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وقالت كانجانا: “بلا شك، لقد شعرت دائمًا أنه من الصعب العثور على شخص سيكون على نفس المستوى، ومع ذلك، بعد أن قابلت نيش تيواري Nitesh Tiwari (زوج المخرجة آشيني أيير تيواري)، ولاحظت أنهما ودودون للغاية في زواجهما، فإن رأيي في الزواج قد تغير. انه يدعم زوجته بكل إخلاص. يبدو الزواج ممكنًا لي الآن”.

وفي حديثها حول اختيارها المفضل في شريك زواج، قالت للصحيفة: “يجب أن يكون شخصًا أكثر ذكاءً، وجمالًا (وسيم)، وأكثر موهبة مني”.

يُشتر إلى أن كانجانا قد غيرت إطلالتها بسبب فيلمها الجديد Thalaivi، الذي يحكي سيرة حياة الراحلة جايارام جايالاليثا، التي شغلت منصب رئيس وزراء ولاية تاميل نادو لنحو 14 عامًا. الفيلم الجديد وفق ما أعلنت كانجانا التي يبلغ أجرها عن الفيلم الواحد نحو 2 مليون دولار، سيرى النور في يونيو 2020، وهو من إخراج فيجاي.