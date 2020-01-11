دعوى قضائية ضد أكشاي كومار

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

وقع نجم بوليوود أكشاي كومار في مشكلة قانونية حيث تم رفع قضية ضده بزعم الاستهزاء بثقافة المراثا، وإيذاء مشاعر بعض شرائح المجتمع في إعلانه التجاري الأخير.

في الإعلان الذي جرّ الفنان الكبير إلى قاعات المحاكم، يظهر ممثل “جود نيوز”، وهو يصور دور محارب ينتمي إلى ثقافة مارثا، يمكن أن نراه هو يرقص في الإعلان. فيما ينظر صاحب الشكوى ردًا من أكشاي كومار.

Advertisements

على جبهة العمل، سيتم عرض فيلم أكشاي كومار Good Newzz، حيث تعرضه دور السينما الهندية فيلم في 27 ديسمبر، ويصنف اجتماعي وكوميدي، بطولة أكشاي كومار، وكارينا كابور، ودالجيت سونجيه، وكيارا أدفاني، وتدور أحداثه حول أسرتين تعاني كل منهما من مشكلة في الإنجاب.

وتلجأ كلتا الأسرتين إلى التلقيح الصناعي، ولكن صدفة غير متوقعة قلبت حياة الأسرتين رأسًا على عقب، بسبب تشابه اسم عائلتي الزوجين، وتم خلط التلقيح الخاص بهما لتصبح كل زوجة تحمل طفل زوج الأخرى، ومن هنا تبدأ الصراعات في إطار كوميدي، حتى يستسلم الجميع للأمر الواقع.

فيما ظهرت كارينا كابور في الفيلم بعد غياب عامين، بروح ورشاقة نجمة بوليوود الأقرب إلى الجمهور، والتي اعتاد الجميع على رؤيتها تملأ الأجواء مرحًا وإيجابية، وأخيرًا ظهر دالجيت سوناجي بدور كوميدي صريح لأول مرة، وكانت أغنياته أكثر ما حصد إعجاب الجماهير خلال 132 دقيقة مدة عرض الفيلم.