أصالة بعد الطلاق: لست ضعيفة ولا مكسورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة السورية أصالة رسالة لجمهورها الذي حزن لطلاقها من المخرج طارق العريان، بل وصل الأمر بالبعض إلى البكاء على حالها، خاصة بعدما أطلقت كليب أغنيتها الجديدة “شامخ”، والذي جسدت من خلاله معاناتها النفسية.

أصالة أكدت لجمهورها أنها ليست ضعيفة ولم تنكسر، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: ” كلى امتنان لمحبّتكم ودفئ مشاعركم وطيب كلماتكم.. شكرًا لكل قلب احتوانى، وأعتذر ممن بكى منكمّ على أو من أجلى”.

وأضافت: “وأصدقكم أنني لا مخذولة ولا مكسورة، ولست ضعيفة أنا قوية، أتنفس بشكل طبيعي ولا يسرح خيالي، لم تنطفئ في عيني الحياة، هي فقط تبدلت بعض الأماكن”.

وكانت الفنانة السورية أصالة قد أعلنت انفصالها عن طارق العريان مؤخرا، حيثنشرت صورة جمعتهما، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي )”.

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وتابعت: “وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا”.

وأضافت: “سأبقى دائمًا أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره”.

وتفاعل متابعو أصالة مع منشورها بشكل كبير متمنين لها حياة أفضل خلال الفترة المقبلة.

وكانت الفنانة السورية أصالة قد أطلقت مؤخرا أحدث أغنياتها “شامخ”، والتى تم تصويرها بالقاهرة، وتدور أحداثها فى إطار درامى داخل ديكور واحد بملابس بيضاء، والأغنية من تأليف الأمير بدر بن محمد وألحان عبد العزيز الميانا وإخراج نهال نبيل.