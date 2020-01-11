بعد إعلان انفصالها.. أصالة تتألق في أول حفلاتها لصالح مرضى السرطان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيت الفنانة السورية أصالة حفلاً غنائيًا كبيرا داخل أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة،وذلك لصالح محاربات سرطان الثدي، والذي نظمته المؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدي والنساء، تحت شعار “بعشق حياتي”.

ويعد هذا الحفل هو الحفل الأول لأصالة بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان، وقالت الفنانة السورية في كلمتها للجمهور خلال الحفل: “انتم بس اللي أحبائي”.

أصالة قدمت خلال الحفل عدد من الأعمال الغنائية الناجحة التى ما زالت عالقة بأذهان عشاق الغناء بالوطن العربي، ومن أبرز هذه الأغنيات: “يا مجنون”، و”ولا تصدق”، و”خانات الذكريات”، و”بنت أكابر”.

الفنانة السورية واصلت تقديم مجموعة كبيرة من أجمل أغنياتها لمدة ساعتين متواصلتين منها: “أشكرهم” و”حزن الشوارع” و”شموخ عزّي”، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

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وتألقت أصالة خلال الحفل بفستان وردي مفعم بالأنوثة، وتركت شعرها القصير منسدلا في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج هادئ أبرز جمالها.

وكانت الفنانة السورية أصالة قد أعلنت انفصالها عن طارق العريان مؤخرا، حيثنشرت صورة جمعتهما، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي )”.

وتابعت: “وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا”.

وأضافت: “سأبقى دائمًا أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره”.

وتفاعل متابعو أصالة مع منشورها بشكل كبير متمنين لها حياة أفضل خلال الفترة المقبلة.