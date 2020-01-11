حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بحضور يسرا ولبلبة ومحمود حميدة والنجوم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم حفل توزيع جوائز الدورة الخامسة عشر لجائزة ساويرس الثقافية في دار الأوبرا المصرية، مساء الجمعة 10 يناير، بحضور عدد كبير من الفنانين والمثقفين.

وجاء في مقدمة الحضور الفنانة يسرا، والفنانة لبلبة، والفنان محمود حميدة، والدكتور شاكر عبدالحميد، والشاعر إبراهيم داوود، والكاتب والسيناريست بشير الديك، وأحمد القرملاوي، والدكتور عماد أبوغازي، وغيرهم.

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وأعلنت مؤسسة ساويرس القوائم القصيرة التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم، حيث تضمنت القائمة القصيرة في الرواية، فرع شباب الأدباء، بحسب الترتيب الأبجدي 5 أعمال هي “جوائز للأبطال” لـ”أحمد عوني”، “تشيخوف والسيدة صاحبة الشيواوا ” لـ”شريف عبدالصمد”، “ليلة يلدا” لـ”غادة العبسي”، “درب الإمبابي” لـ”محمد عبدالله سامي”، “المقاعد الخلفية” لـ”نهلة كرم”.

وفي فرع شباب الأدباء للمجموعة القصصية، تضمنت القائمة القصيرة مجموعات “قميص تكويه امرأتان” لـ”أحمد الدريني”، “أفلام عبده باراديزو.. الشركة السرية” لـ”محمد عثمان الفندي”، “تقرير عن الرفاعية” لـ”محمد الفولي”، “مسيح باب زويلة” لـ”مصطفى زكي”، “زار” لـ”هبة خميس”.

وجاءت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو مكتوب مباشرة إلى السينما “عمل أول” كالتالي: “إحنا مين” لـ”أشرف رياض”، “وصال” لـ”مافي ماهر”،”ويذهب لأجل الضال” لـ”محمد المصري”، “طريق البحر” لـ”محمد مهاود”، “هابي برزداي” لـ”مصرية عبدالعزيز ودنيا ناصر”.