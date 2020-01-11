سلمى حايك تهنئ جينيفر لوبيز بنجاح فيلمها الأخير بصورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

هنأت النجمة والممثلة المكسيكية واللبنانية الأصل سلمي حايك، صديقتها النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز، بنجاح فيلمها الجديد ” Hustlers”، على طريقتها الخاصة.

سلمى حايك، اختارت النشر بصورة قديمة تجمعهما فى بدايتهما، عبر حسابها بموقع “انستجرام”، معلقة: أريد أن أغتنم هذه الفرصة لنشر هذه الصورة للاحتفال بنجاح فيلم Hustlers.

ووصلت إيرادات فيلم Hustlers للنجمة العالمية جينيفر لوبيز إلى 136 مليونا و168 ألف دولار، منذ طرحه فى 13 سبتمبر الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 103 مليونا و768 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و32 مليونا و400 ألف دولار بدور العرض حول العالم

فيلم “Hustlers” من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردى بى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر وليزو وغيرهم.

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وتم ترشيح جينيفر لوبيز، للفوز بجوائز “جولدن جلوب” هذا العام، عن جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم “Hustlers”، ولكنها لم تحصل عليها.

ويدور الفيلم المستوحى من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان “The Hustlers at Scores”، حول مجموعة من راقصات نادى للتعرى، يجتمعن معا للاستفادة من عملاء وول ستريت.

وكان قد عرض فيلم “Hustlers” شهر سبتمبر الماضى ضمن فعاليات مهرجان Toronto International Film Festival لعام 2019 و حقق سلسلة طويلة من الإشادات .

واحتفلت بطلة العمل البالغة من العمر 50 عاما، النجمة العالمية جنيفر لوبيز بفيلمها الجديد ” Hustlers” فى أجواء مذهلة لا يمكن أن تنساها، وذلك فى ميامى، فقد تم تصميم “كعكة” ضخمة من أجل لوبيز وقد زينت ببعض رسومات “راقصات الـ ” pole dancer “، كما ظهرت بعض الدولارات التي تحمل صورة لوبيز حول ” الكعكة.