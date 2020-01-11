رحيل نيل بيرت نجم فرقة "راش" الكندية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فرقة الروك الكندية "راش" وفاة نيل بيرت عازف الدرامز ومؤلف الأغاني في الفرقة عن 67 عاما بكاليفورنيا بعد صراعه مع سرطان الدماغ.

وأسست فرقة "راش" عام 1968 وانضم إليها بيرت عام 1974 ليحل محل جون راتسي إلى جانب المغني وعازف الباص جيدي لي وعازف الجيتار أليكس لايفسون.

وبعد دخوله عالم الهارد روك وانتقاله تدريجيا نحو موسيقى الجاز روك، اشتهر بيرت بأسلوبه المتقن وتقنياته الدقيقة، ما أكسبه مجموعة كبيرة من المعجبين.

ودخلت فرقة "راش" إلى قاعة مشاهير الروك آند رول عام 2013، وباعت 25 مليون شريط في الولايات المتحدة.

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وقالت الفرقة، في بيان، على موقع "تويتر": "نعلن بقلوب مكسورة وحزن عميق الأخبار الرهيبة وهي أنه في يوم الثلاثاء، فقد صديقنا وشقيقنا وزميلنا في الفرقة لأكثر من 45 عاما".

ونشر كويستلوف عازف الدرامز في فرقة "ذي روتس" لموسيقى الهيب هوب صورة بالأبيض والأسود لبيرت على "أنستقرام" وهو جالس خلف آلته الموسيقية، مقدما تعازيه.

وكتب عازف الدرامز الدنماركي، لارس أولريتش من فرقة "ميتاليكا" على "أنستقرام" أن بيرت كان مصدر إلهام له.