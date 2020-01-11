منة شلبي تشارك في هذه التجربة المختلفة لأول مرة

تستعد الممثلة المصرية منة شلبي للظهور في مسلسل “في كل اسبوع يوم جمعة” بشخصيتين خلال أحداث العمل.

الشخصية الأولى تدعى “نور رياض”، من منطقة امبابة وسمعتها سيئة داخل الحارة التي تقطن بها حتى تقوم بنشر خبر وفاتها، وبالفعل يتم دفنها في الحارة التي تعيش بها بسبب سمعتها، وبعد فترة تعود مرة اخرى ولكن بشخصية أخرى تماماً بعيداً عن “نور رياض”.

وعن هذه التجربة، أكدت منة في لقاء اعلامي الى أنها مختلفة ومتميزة خاصة انها أول مرة تشارك بمسلسل يعرض علىPlatform ولكن محتوى العمل هو المهم بالنسبة لها.

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“في كل أسبوع يوم جمعة”، بطولة منة شلبي، سوسن بدر، آسر ياسين وغيرهم ومن اخراج محمد شاكر وهو من انتاجات “شاهد” وسيعرض عبر منصتها لأول مرة.

الرواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمرعبد الناصر.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قد منح جائزة فاتن حمامة للتميز هذا العام للممثلة المصرية منة شلبي تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية متميزة.