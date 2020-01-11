شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كارديشيان تتغزل فى ضحكة ابنتها: تخوض عام 2020 بسعادة مثل القديس سانتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت النجمة العالمية كيم كاردشيان، بصور ابنتها الكبرى نورث ويست البالغة من العمر 6 سنوات، والتى كانت تضحك فيها مرتديه ملابس بيضاء، بينما تقلد بعض حركات ألعاب القوى بيديها، وعلقت كيم على صور طفلتها الصغيرة، وقالت: "تخوض عام 2020 بسعادة مثل القديس سانتا"، فيما تفاعل عدد كبير من النجوم معها فى التعليقات من بينهم شقيقتها كلوى كاردشيان، بينما حظت الصور بإعجاب أكثر من 2 مليون شخص لنجمة تليفزيون الواقع عبر حسابها على إنستجرام.

كانت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان،قد احتفت قبل أسبوع بصورة قديمة تجمعها مع أختيها كلوى وكورتنى كاردشيان، وهم فى سن الطفولة جميعًا، وعلقت عليها "ثلاثة توائم"، فيما ردت عليها فى التعليقات شقيقتها كلوى كاردشيان، "ثلاثة توائم تمامًا"، حيث يصعب التفريق بينهم نسبيًا، وتحديدًا، كيم وكورتنى، لتقارب لون بشرتيهما، إضافة إلى تقارب أعمارهم، فيما لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا حيث حظت بإعجاب ما يقترب من 2 مليون متابع لحساب كيم كاردشيان على إنستجرام.



كيم كاردشيان تحتفى بصور ابنتها نورث

وقبل عدة عدة أيام، تعرض نجمة تليفزيون الواقع، كيم كاردشيان، لاتهام من جانب أحد المغردين على "تويتر"، الذى زعم أنها أهدت ابنتها الكبرى نورث ويست، القميص الملطخ بالدماء الذى كان يرتديه الرئيس جون إف كينيدى عندما تم اغتياله، حيث اختلق شخص قصة مزيفة حول شراء "كيم" القميص.

وكتب صاحب القصة الزائفة، تغريده عبر "تويتر"، قال فيها: "ربما كان الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنها أعطت ابنتها القميص الذى كان يرتديه الرئيس جون كينيدى عندما أطلق عليه الرصاص وقتل"، متسائلاً: "ما الذى ستفعله نورث ويست مع قميص دموي؟ ولماذا لا يوجد فى المتحف؟"، واختتم تغريدته قائلاً: "ولكن بغض النظر عن الدافع وراء الهدايا، هناك شيء واحد مؤكد: كاردشيان ويست تبنى أرشيف جحيمى لابنتها من الأزياء".

وسرعان ما نقلت مجلة للموضة التغريده ونشرتها فى تقرير لها، فأعادت كاردشيان نشر تغريده الموقع والتغريده الأصلية، وعلقت عليها قائلة: "WOW.. واضح أنها قصة وهمية، لم أحصل على قميص .. إنها مزحة مريضة قام أحد الأشخاص بتغريدها كقصة مزيفة".



نورث ويست ابنة كيم كاردشيان

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يذكر أنه فى ليلة عيد الميلاد، كشفت كيم كاردشيان على إنستجرام، أنها وزوجها كانى ويست، تمكنا من شراء سترة تخص مطرب البوب الشهير مايكل جاكسون، والتى أهدتها لابنتها الكبرى نورث، البالغة من العمر 6 سنوات، حيث تم شراء السترة فى مزاد بمبلغ 65.625 دولارًا فى شهر أكتوبر، لكن ذلك لم يكن الجزء الوحيد من تذكارات مايكل جاكسون التى حصلت عليها عائلة كاردشيان.

وتمكنت النجمة الأمريكية كيم كاردشيان، أيضًا، من شراء قبعة مايكل جاكسون التى تحمل توقيعه، وسبق أن ارتداها فى الفيديو الموسيقيSmooth Criminal ، ليس هذا فقط، بل اشترت نجمة تليفزيون الواقع المهووسة بالمزادات، أيضًا، خواتم ذهبية كان يرتديها أسطورة الموسيقى إلفيس بريسلى، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ابنة كيم كاردشيان تقلد حركات ألعاب القوى

ولم تكتف نجمة تليفزيون الواقع، البالغة من العمر 39 عامًا، بتلك القطع التذكارية التى حصلت عليها وأهدت إحداها لابنتها نورث، المعروف عنها عشقها للنجم الراحل مايكل جاكسون، لكنها اشترت أيضًا، فيدورا البيضاء الأصلية، التى كان يرتديها جاكسون فى الفيديو الموسيقى الشهير لأغنيته الناجحة Smooth Criminal.

كيم كاردشيان، نشرت صورا للقطع التذكارية التى اشترتها للنجوم الراحلين من المزادات، وقالت فى تعليقها عليها: "حصلت نورث أيضًا على قبعة Smooth Criminal Hat من مايكل.. ولا يزال عليها ماكياج له"، حيث يظهر فى الصور بقع مكياج مطبوعة على طرف القبعة البيضاء التى يبدو أنها تعود لمايكل جاكسون، فيما يتضح أيضًا على أحدث أطراف القبعة توقيع محفور باللون الذهبى باسم مايكل جاكسون.