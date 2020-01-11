شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد منير على وفاة ابن عمه ومدير أعماله.. ماذا قال الكينج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان محمد منير عن افتقاده لمديره أعماله وزوج شقيقته وابن عمه محمود أبا زيد، الذى وافته المنية داخل إحدى المستشفيات، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، لافتًا إلى تفانيه وإخلاصه فى العمل وتأثيره الكبير فى الخطوات الفنية للكينج على مدار مسيرته الكبيرة.

وقال محمد منير، فى تغريده عبر حسابه على "تويتر"، "إنا لله وإنا اليه راجعون.. افتقدت اليوم زوج شقيقتى ومدير أعمالى محمود أبا يزيد.. الذى كان له تأثير كبير فى كل خطواتى الفنية وكان مثالا للتفانى والإخلاص.. رحمك الله رحمة واسعة.. العزاء فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين 13 يناير 2020".



تغريده محمد منير

يشار إلى أن صلاة الجنازة على جثمان محمود أبا اليزيد، ابن عم الكينج محمد منير والقائم بأعماله وزوج شقيقته، تقام اليوم، فى مسجد الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، فيما يقام العزاء يوم الاثنين المقبل بعد صلاة المغرب فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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من جانب آخر، ظهر محمد منير فى حفلاته الأخيرة بالقاهرة جالساً على كرسى أثناء فقراته الغنائية وقال إنه بسبب معاناته من مشكلة فى مفصل الحوض وطمأن الجمهورعلى حالته قبل أن يلغى حفله فى رأس السنة بالقاهرة بسبب وعكة صحية غامضة وهو ما أقلق الجمهور مجدداً عليه.

وكان محمد منير أعلن عن تأجيل حفل رأس السنة بمنطقة القطامية، الذى كان يحييه ضمن سلسلة حفلات نجوم الغناء والطرب للاحتفال ببداية العام الجديد، بسبب إصابته بوعكة صحية تعرض لها، وكتب على صفحته على تويتر: "جمهورى الغالى والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقى بكم لنحتفل كما تعودنا سوياً بالعام الجديد فى حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!!.. ونظراً لإصابتى بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد فى القريب العاجل، فور تماثلى للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفى أطيب حال".

يذكر أن آخر حفل غنائى للكينج كان بمدينة الشروق، والذى حضره الآلاف من جماهيره ومحبيه، كما حضره عدد من الجاليات العربية والأجنبية، وظهر منير جالساً على كرسى، ومع التفاعل مع جمهوره وقف أكثر من مرة لتحية الجمهور وغناء بعض الأغانى بدون الكرسى.