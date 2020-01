شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات وفيديو ..فيوتشر يطرح كليب جديد اسمه Life Is Good مع دريك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمي فيوتشرعلي قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب" كليب جديد مع النجم الشهير دريك، و الكليب بعنوان " Life Is Good " من اخراج الكندي Director X .

و استطاع كليب " Life Is Good " لفيوتشرودريك أن يحقق نسبة مشاهدة تخطت الـ 7 ملايين مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير" يوتيوب " ، و ذلك بعد يوم واحد من طرح الكليب .

يذكر أن موقع Billboard " أقام تصويت " بين المعنيين بالموسيقي والغناء ليعلنوا أي فنان ينتظرون اطلاق ألبوم غنائي في عام 2020 و ضمت القائمة 6 فئات وهم " ريهانا و اديل و ليدي جاجا وجاستين بيبر ودريك و فئة تحت مسمي " آخرون" ، و آتي التصويت لدريك في المركز السادس في انتظار ألبومه الغنائي خلال هذا العام .

كلمات احدي مقاطع الأغنية :

Workin' on the weekend like usual

Way off in the deep end like usual

Niggas swear they passed us, they doin' too much

Haven't done my taxes, I'm too turnt up

Virgpil got that Patek on my wrist goin' nut[][[[[[[[[

Niggas caught me slippin' once, okay, so what?

Someone hit your block up, I'd tell you if it was us

Manor house in Rosewood, this shit too plush

[Verse: Drake]

Say my days are numbered, but I keep wakin' up

Know you see my texts, baby, please say some

Wine by the glass, your man a cheapskate, huh?

Niggas gotta move off my release day, huh

this is fame, not clout

I don't even know what that's about, watch your mouth

Baby got a ego twice the size of the crib

I can never tell her shit, it is what it is (What)

Said what I had to and did what I did (Ayy)

Never turn my back on FBG, God forbid

Virgil got the Patek on my wrist doin' front flips

Givin' you my number, but don't hit me on no dumb shit

[Chorus: Drake]

Workin' on the weekend like usual

Way off in the deep end like usual (Like usual)

Niggas swear they passed us, they doin' too much

Haven't done my taxes, I'm too turnt up

Virgil got that Patek on my wrist goin' nuts

Niggas caught me slippin' once, okay, so what?

Someone hit your block up, I'd tell you if it was us

Manor house in Rosewood, this shit too plush