شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم المخرج الكبير هايلي جريما على ورشة صناعة السينما بمهرجان الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن السيناريست "سيد فؤاد" رئيـس مهرجـان الأقصر للسينما الافريقية عن استمرار إطلاق اسم المخرج الإثيوبي الكبيـر "هايلي جريما" علي فعالية الورشة الافريقية تكريما لدوره في تأسيس تلك الورشة الهامة وإدارتها لمدة ست سنوات متواصلة، والتي انتج خلالها أكثر من 80 فيلما قصيرا، وتدار الآن من قبل خبراء وأساتذة من مصر.

وأضافت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان قائلة : الورشة الإفريقية لإنتاج الأفلام القصيرة قليلة التكلفة من إفريقيا تعد من أهم الورشات التي تمنح الشباب فرصة للتدريب والانتاج معا وقد تم إطلاق استمارة المشاركة، كما تتمثل أهمية الورشة في تطوير قدرات الشباب الإفريقي في صناعة وإنتاج الفيلم القصير، ومن المتوقع إنتاج 12 فيلما قصيرا لـ 18 مشارك من مصر ودول أفريقيا ويتم التصويروالمونتاج خلال 10 أيام، وتعرض الأفلام في أخر أيام الدورة التاسعة.

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وأضافت : أنه بعد نجاح الإدارة في تطوير 6 مشاريع أفلام تسجيلية طويلة العام الماضي بإدارة مديرة صندوق "دوكس بوكس" المخرجة جيهان الطاهري، يتم إطلاق ورشة "مختبر ستيب السينمائي - STEP Film Lab" لتطوير الفيلم الروائي الطويل الأول أو الثاني لمخرجه، بإدارة خبراء وأساتذة في تطويرمشاريع الأفلام، وتم فتح باب التقدم للورشتين .

ويهدف برنامج "ستيب STEP" إلى خلق مساحة لإقامة شراكات ومساعدة صانعي الأفلام الشباب لتطوير مشاريعهم وضخها في سوق الإنتاج السينمائي، كما تساعد الورشة في الترويج لهذه الأعمال والمساعدة في إنتاجها.