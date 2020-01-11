شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سلامة ومحمد إمام ودنيا سمير غانم ومى عز الدين يغيبون عن دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختلف موسم دراما رمضان المقبل، عن المواسم الماضية، لعدة عوامل أبرزها الهيكلة التى وضعتها الخطة الإعلامية برفقة صناع الدراما، وهناك نجمان كبيران اعتاد عليهما الجمهور الأعوام الأخيرة من السباق الرمضانى، النجمة دنيا سميرغانم والنجم محمد إمام، حيث اعتاد الجمهورعلى رؤيتهما على الشاشات من خلال الدراما المصرية كل عام.

وتغيب دنيا سميرغانم عن دراما رمضان 2020، لأنها ترغب أن تأخذ راحة من الدراما هذا العام وتقدم فيلما سينمائيا جديدا، حيث استقرت على الفكرة والسيناريو ومخرج العمل وهو خالد الحلفاوى، وتتكتم على تفاصيله حتى يكون السيناريو مكتملا، وبعدها يتم ترشيح الأبطال الذين يشاركون معها فى الفيلم، خاصة أن الفكرة كوميدية، كما أنها تفكر فى أن تخوض المنافسة فى عيد الفطر المقبل.

وكان آخرأعمال دنيا مسلسل «بدل الحدوتة ثلاثة» رمضان الماضى فى 3 حكايات منفصلة كل منها تحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشة CBC.

أما آخرظهور لدنيا فى السينما بفيلم «لف ودوران» مع النجم أحمد حلمى وشارك فى بطولته كل من الفنانة صابرين، وبيومى فؤاد وميمى جمال وجميلة عوض، إخراج خالد مرعى، وتأليف منة فوزى، ودارت أحداثه حول «نور قبانى» مرشد سياحى يجسده حلمى، ويذهب إلى شرم الشيخ مستغلًا عرض تقدمه الشركة لقضاء شهر العسل فى سبيل مقابلة فتاة إيطالية، وهناك يجدوا فتاة تدعى «ليلة» وتجسده دنيا سمير غانم، وتقيم فى نفس الفيلا التى من المفترض أن يقيم فيها « نور» حلمى مع أسرته بنفس العرض الذى استغله «نور»، وتتحالف الأسرة مع «ليلة» ﻹفشال علاقته بـ«بيرلا».





ونفس الأمر للنجم محمد إمام حتى الآن لم يستقر على سيناريو ليشارك فى السباق الرمضانى بسبب انشغاله فى فيلم «لص بغداد» للمخرج أحمد خالد موسى، حيث اعتاد على الظهور لجمهوره الأعوام الماضية من خلال الأعمال الكوميدية التى يقدمها، آخرها مسلسل «هوجان» الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته النجم كريم محمود عبد العزيز، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشاركهم الفنان الكبير صلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة «سينرجى».

ويستعد محمد إمام لعرض فيلمه يوم 22 يناير الجارى، فى جميع دور العرض بالسينمات، والعمل من بطولة كل من النجوم محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدور أحداثه فى إطار الأكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية التى تقع عندما يبدأ أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلم.

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كما يغيب النجم هانى سلامة هذا العام من السباق الرمضانى المقبل، بسبب انشغاله فى تحضيرات فيلمه الجديد «أموال عامة» بعد غياب 9 أعوام عم السينما منذ عرض فيلم واحد صحيح، الذى ينطلق تصويره مطلع شهر نوفمبر المقبل، وهناك مفاوضات مع النجمة اللبنانية نور لتقف أمام بطل العمل، ولم تحسم نور موقفها النهائى حتى الآن، والعمل من إخراج أحمد عبد الله صالح وتأليف هيثم الخميسى.

وتدور أحداث فيلم أموال عامة، فى إطار من الغموض والإثارة حول عدد من الجرائم الكبيرة التى يتم التخطيط لها بطرق مختلفة ودقيقه للغاية.

وظهر هانى سلامة رمضان الماضى من خلال مسلسل قمر هادى، وشارك فى بطولته كل من داليا مصطفى ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، وهادى الجيار، وأشرف زكى، وحمزة العيلى، ومؤمن نور، آية سماحة، وياسمين، وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجى.





أما النجمة مى عز الدين قررت أن تبتعد هذا العام عن السباق الرمضانى بسبب رغبتها فى تقديم فيلم سينمائى جديد بعد غياب 7 أعوام، ولكنها تبحث عن السيناريو حتى الآن، ولم تستقرعلى الفكرة، وهذا يعد سببا غيابها عن رمضان المقبل، حيث ظهرت كضيفة شرف فى فيلم الفلوس مع النجم تامر حسنى الذى عرض مؤخراً فى السينمات.

مى عز الزين شاركت فى موسم رمضان الماضى بمسلسل البرنسيسة بيسة للمخرج أكرم فريد، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإنتاج شركة سينرجى، وشاركها فى بطولة العمل بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.



