حضر محمود سعد.. نجوم الأغنية يغيبون عن جنازة زوج شقيقة محمد منير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شُيعت منذ قليل جنازة محمود أبا اليزيد، ابن عم الفنان محمد منير، وزوج شقيقته ومدير أعماله، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، عقب الصلاة عليه.
وشهدت الجنازة حضور عدد من الإعلاميين بينهم: "محمود سعد، محمود موسى"، ولم تشهد حضور نجوم الأغنية، واقتصر الأمر على أعضاء فرقة منير.
واتجه منير الذي لم يكف عن البكاء مع أسرته لدفن الراحل في مقابر العائلة بالسادس من أكتوبر.
جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة العزاء، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، يوم الاثنين عقب صلاة المغرب.
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