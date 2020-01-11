"قائد عظيم.. رحل الفارس".. هكذا نعى الفنانون السلطان قابوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من الفنانين، على نعي السلطان قابوس الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات بعد صراع مع المرض، وتقديم العزاء للشعب العماني، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

نانسي عجرم

كتبت الفنانة نانسي عجرم، عبر "تويتر": "سلطنة عمان خسرت اليوم قائد عظيم، جلالة السلطان قابوس، رحمه الله.. كل التعازي لدولة وشعب سلطنة عمان".

إليسا

كتبت إليسا عبر "تويتر": "كل التعازي لشعب سلطنة عمان برحيل السلطان قابوس بن سعيد.. إن شاء الله بتضل عمان مزدهرة ومكملة بنهج العمران والثقافة والسلام".

نبيل شعيل

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كتب الفنان نبيل شعيل، عبر حسابه على "إنستجرام": "خالص التعازي للشعب العماني الشقيق بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

أحلام

وكتبت أحلام، عبر "إنستجرام": "ورحل الفارس السلطان المقدام والدنا السلطان قابوس.. السلطان قابوس في ذمة الله.. اللهم اجعل هذه الأيام خير أيامه.. ورحل عنا قابوس المعظّم".

ندى بسيوني

وكتبت ندى بسيوني، عبر "إنستجرام": "بكل الأسى.. أنعي شعب سلطنة عمان العزيز في مصابهم الكبير.. ألف رحمة على السلطان قابوس وربنا يصبركم.. إنا لله وإنا إليه لراجعون".

كانت وكالة الأنباء العمانية، أعلنت الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

كانت الوكالة أعلنت عبر حسابها بموقع "تويتر" في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت وفاة السلطان قابوس.